Сирський призначив в.о. командувача Повітряних сил

Звільнення Олещука

Сьогодні, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ. Глава держави пояснив таке рішення "необхідністю посилюватись і берегти людей".

Звільненню передувала новина, що в Україні розбився винищувач F-16, який передали союзники. Це сталося під час масованого удару росіян 26 серпня.

Літаком керував умілий український пілот Олексій "Мунфіш" Місь. Він збив кілька ракет і дронів ворога і під час заходу на чергову ціль з ним було втрачено зв'язок.

Причина авіакатастрофи поки що невідома, її намагатимуться встановити.

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