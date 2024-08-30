Сырский назначил и.о. командующего Воздушными силами

Увольнение Олещука

Сегодня, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ. Глава государства объяснил такое решение "необходимостью усиливаться и беречь людей".

Увольнению предшествовала новость о том, что в Украине разбился истребитель F-16, который передали союзники. Это произошло во время массированного удара россиян 26 августа.

Самолетом управлял умелый украинский пилот Алексей "Мунфиш" Месь. Он сбил несколько ракет и дрон врага и во время захода на очередную цель с ним была потеряна связь.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна, ее будут пытаться установить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.