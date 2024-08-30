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Сырский назначил и.о. командующего Воздушными силами

Фото: Анатолий Кривоножко (facebook.com/PvkCenter)
Автор: Иван Носальский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил назначить Анатолия Кривоножко и.о. командующего Воздушными силами. Такое указ был подписан после увольнения Николая Олещука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Как отметили в Генштабе, указом Сырского генерал-лейтенанта, командующего воздушным командованием "Центр" Анатолия Кривоножко "допущено к временному исполнению обязанностей командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины".

Что известно о Кривоножко 

Стоит заметить, что Кривоножко с 2006 по 2008 год служил командиром 114 бригады тактической авиации. 

В 2015 году его назначили командующим воздушным командованием "Центр".

Также президент Украины Владимир Зеленский вручил Кривоножко орден "Золотая звезда" и присвоил звание Героя Украины. Основанием для этого стало то, что в зоне ответственности воздушного командования "Центр" было уничтожено более 1160 ракет и дронов, более 100 наземных целей и одна надводная цель. 

Увольнение Олещука

Сегодня, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ. Глава государства объяснил такое решение "необходимостью усиливаться и беречь людей".

Увольнению предшествовала новость о том, что в Украине разбился истребитель F-16, который передали союзники. Это произошло во время массированного удара россиян 26 августа.

Самолетом управлял умелый украинский пилот Алексей "Мунфиш" Месь. Он сбил несколько ракет и дрон врага и во время захода на очередную цель с ним была потеряна связь.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна, ее будут пытаться установить.

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