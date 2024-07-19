Сирський приїхав на схід та перевірив підготовку резервістів (фото)
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відправився у східну частину України. Там він перевірив підготовку резервістів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у своєму Telegram.
"Працюю на сході. Відвідав проведення бойових занять у підрозділах резерву. Якісна підготовка воїнів - це, насамперед, їх збережені життя," - написав Сирський.
За його словами, наразі військовослужбовці демонструють хист і бажання вчитись. Також головком подякував інструкторам та командирам підрозділів за їх наполегливу та самовіддану роботу.
Раніше РБК-Україна повідомлляо, що за словами президента Володимира Зеленського Україна вже має 14 сформованих резервних бригад, але наразі їм не вистачає озброєння.
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