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Сырский приехал на восток и проверил подготовку резервистов (фото)

Пятница 19 июля 2024 21:50
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Сырский приехал на восток и проверил подготовку резервистов (фото) Фото: Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками (t.me/osirskiy)
Автор: Наталья Кава

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отправился в восточную часть Украины. Там он проверил подготовку резервистов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем Telegram.

"Работаю на востоке. Посетил проведение боевых занятий в подразделениях резерва. Качественная подготовка воинов - это, прежде всего, их сохраненные жизни", - написал Сырский.

По его словам, в настоящее время военнослужащие демонстрируют способность и желание учиться. Также главком поблагодарил инструкторов и командиров подразделений за их упорную и самоотверженную работу.

Фото: Сырский 19 июля посетил базы резервистов на востоке Украины (t.me/osirskiy)

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам президента Владимира Зеленского Украина уже имеет 14 сформированных резервных бригад, но пока им не хватает вооружения.

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Вооруженные силы Украины Контрнаступление ВСУ Александр Сырский
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