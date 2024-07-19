Сырский приехал на восток и проверил подготовку резервистов (фото)

Фото: Сырский 19 июля посетил базы резервистов на востоке Украины (t.me/osirskiy)

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам президента Владимира Зеленского Украина уже имеет 14 сформированных резервных бригад, но пока им не хватает вооружения.

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