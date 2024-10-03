Сирський поїхав на фронт та заінтригував рішеннями для ефективності оборони

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту. Він заявив, що були ухвалені рішення для посилення ефективності оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирського у Telegram.
Головком ЗСУ наголосив, що українські воїни продовжують хоробро стримувати російського агресора, завдаючи ворогу великих втрат.
Сирський нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які демонструють витримку і професійність, знищуючи окупантів на одному з найгарячіших напрямків фронту.
"Під час роботи в бригаді ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення стійкості й ефективності нашої оборони", - наголосив Сирський.
Фото: Сирський поїхав на фронту (t.me/osirskiy)
Російські окупаційні війська протягом останніх місяців продовжують наступати на фронті. Росіяни зосереджуються на Донецькій області, тиснуть поблизу Торецька та Покровська. Днями стало відомо про вихід українських військ з Вугледара.
За останню добу на фронті відбулося понад 140 бойових зіткнень. Найактивнішими напрямками залишаються Торецький, Покровській та Курахівський.
Крім того, українські військові продовжують операцію у Курській області.
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