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Сирський поїхав на фронт та заінтригував рішеннями для ефективності оборони

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту. Він заявив, що були ухвалені рішення для посилення ефективності оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирського у Telegram.

Головком ЗСУ наголосив, що українські воїни продовжують хоробро стримувати російського агресора, завдаючи ворогу великих втрат.

Сирський нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які демонструють витримку і професійність, знищуючи окупантів на одному з найгарячіших напрямків фронту.

"Під час роботи в бригаді ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення стійкості й ефективності нашої оборони", - наголосив Сирський.

 

Фото: Сирський поїхав на фронту (t.me/osirskiy)

Ситуація на фронті

Російські окупаційні війська протягом останніх місяців продовжують наступати на фронті. Росіяни зосереджуються на Донецькій області, тиснуть поблизу Торецька та Покровська. Днями стало відомо про вихід українських військ з Вугледара.

За останню добу на фронті відбулося понад 140 бойових зіткнень. Найактивнішими напрямками залишаються Торецький, Покровській та Курахівський.

Крім того, українські військові продовжують операцію у Курській області.

Детальніше про ситуацію на передовій та які цілі у Росії до холодів - у матеріалі РБК-Україна.

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