Сирський поїхав на фронт та заінтригував рішеннями для ефективності оборони

Ситуація на фронті

Російські окупаційні війська протягом останніх місяців продовжують наступати на фронті. Росіяни зосереджуються на Донецькій області, тиснуть поблизу Торецька та Покровська. Днями стало відомо про вихід українських військ з Вугледара.

За останню добу на фронті відбулося понад 140 бойових зіткнень. Найактивнішими напрямками залишаються Торецький, Покровській та Курахівський.

Крім того, українські військові продовжують операцію у Курській області.

Детальніше про ситуацію на передовій та які цілі у Росії до холодів - у матеріалі РБК-Україна.

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