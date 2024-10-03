Сырский поехал на фронт и заинтриговал решениями для эффективности обороны

Ситуация на фронте

Российские оккупационные войска на протяжение последних месяцев продолжают наступать на фронте. Россияне сосредотачиваются на Донецкой области, давят вблизи Торецка и Покровска. На днях стало известно о выходе украинских войск из Угледара.

За последние сутки на фронте произошло более 140 боевых столкновений. Самыми активными направлениями остаются Торецкое, Покровское и Кураховское.

Кроме того, украинские военные продолжают операцию в Курской области.

Детальнее о ситуации на передовой и какие цели в России до холодов - в материале РБК-Украина.

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