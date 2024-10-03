Сырский поехал на фронт и заинтриговал решениями для эффективности обороны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта. Он заявил, что были приняты решения по усилению эффективности обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Telegram.

"Во время работы в бригаде принял ряд решений, направленных на усиление устойчивости и эффективности нашей обороны", - подчеркнул Сырский.

Сырский наградил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые демонстрируют выдержку и профессионализм, уничтожая оккупантов на одном из самых горячих направлений фронта.

Ситуация на фронте

Российские оккупационные войска на протяжение последних месяцев продолжают наступать на фронте. Россияне сосредотачиваются на Донецкой области, давят вблизи Торецка и Покровска. На днях стало известно о выходе украинских войск из Угледара.

За последние сутки на фронте произошло более 140 боевых столкновений. Самыми активными направлениями остаются Торецкое, Покровское и Кураховское.

Кроме того, украинские военные продолжают операцию в Курской области.

Детальнее о ситуации на передовой и какие цели в России до холодов - в материале РБК-Украина.

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