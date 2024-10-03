Сырский поехал на фронт и заинтриговал решениями для эффективности обороны
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта. Он заявил, что были приняты решения по усилению эффективности обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Telegram.
Главком ВСУ подчеркнул, что украинские воины продолжают храбро сдерживать российского агрессора, нанося врагу большие потери.
Сырский наградил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые демонстрируют выдержку и профессионализм, уничтожая оккупантов на одном из самых горячих направлений фронта.
"Во время работы в бригаде принял ряд решений, направленных на усиление устойчивости и эффективности нашей обороны", - подчеркнул Сырский.
Фото: Сырский уехал на фронте (t.me/osirskiy)
Ситуация на фронте
Российские оккупационные войска на протяжение последних месяцев продолжают наступать на фронте. Россияне сосредотачиваются на Донецкой области, давят вблизи Торецка и Покровска. На днях стало известно о выходе украинских войск из Угледара.
За последние сутки на фронте произошло более 140 боевых столкновений. Самыми активными направлениями остаются Торецкое, Покровское и Кураховское.
Кроме того, украинские военные продолжают операцию в Курской области.
Детальнее о ситуации на передовой и какие цели в России до холодов - в материале РБК-Украина.
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