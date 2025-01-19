Сирський пояснив, як удари по РФ вплинули на бойові спроможності її армії

Атаки ЗСУ на російські нафтобази

Українські військові постійно б'ють по нафтобазах і важливих об'єктах РФ, які забезпечують угруповання окупантів на фронті в Україні.

Наприклад, 18 січня дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області (Росія). Відомо про щонайменше десять "прильотів".

А ввечері 17 січня невідомі дрони атакували нафтобазу у Калузької області. Мова йшла про промислове підприємство в місті Людиново. За словами очевидців, уламки впали на територію заводу і там почалась пожежа.

Зауважимо, що раніше сьогодні в ЦПД розповіли, на що робить ставку РФ у війні після вдалих ударів по НПЗ.

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