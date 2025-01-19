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Сирський пояснив, як удари по РФ вплинули на бойові спроможності її армії

Фото: головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Удари по РФ впливають на бойові спроможності російських військ. За декілька місяців норми витрати артилерійських боєприпасів в їх армії зменшились фактично вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю телемарафону.

Під час інтерв'ю журналіст запитав у головнокомандувача, як удари по російській Федерації впливають на бойові спроможності російського війська.

"Вже декілька місяців норми витрати артилерійських боєприпасів в російській армії зменшились фактично вдвічі. Яскравий приклад. Якщо раніше ця цифра сягала до 40 тисяч на добу, то зараз - значно менше", - відповів Сирський.

Атаки ЗСУ на російські нафтобази

Українські військові постійно б'ють по нафтобазах і важливих об'єктах РФ, які забезпечують угруповання окупантів на фронті в Україні.

Наприклад, 18 січня дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області (Росія). Відомо про щонайменше десять "прильотів".

А ввечері 17 січня невідомі дрони атакували нафтобазу у Калузької області. Мова йшла про промислове підприємство в місті Людиново. За словами очевидців, уламки впали на територію заводу і там почалась пожежа.

Зауважимо, що раніше сьогодні в ЦПД розповіли, на що робить ставку РФ у війні після вдалих ударів по НПЗ.

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Війна Росії проти УкраїниОлександр Сирський