Сирський пояснив, як удари по РФ вплинули на бойові спроможності її армії

Удари по РФ впливають на бойові спроможності російських військ. За декілька місяців норми витрати артилерійських боєприпасів в їх армії зменшились фактично вдвічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю телемарафону.
Під час інтерв'ю журналіст запитав у головнокомандувача, як удари по російській Федерації впливають на бойові спроможності російського війська.
"Вже декілька місяців норми витрати артилерійських боєприпасів в російській армії зменшились фактично вдвічі. Яскравий приклад. Якщо раніше ця цифра сягала до 40 тисяч на добу, то зараз - значно менше", - відповів Сирський.
Українські військові постійно б'ють по нафтобазах і важливих об'єктах РФ, які забезпечують угруповання окупантів на фронті в Україні.
Наприклад, 18 січня дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області (Росія). Відомо про щонайменше десять "прильотів".
А ввечері 17 січня невідомі дрони атакували нафтобазу у Калузької області. Мова йшла про промислове підприємство в місті Людиново. За словами очевидців, уламки впали на територію заводу і там почалась пожежа.
Зауважимо, що раніше сьогодні в ЦПД розповіли, на що робить ставку РФ у війні після вдалих ударів по НПЗ.
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