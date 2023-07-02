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Сирський показав відео знищення артилеристами польового складу окупантів біля Бахмуту

Фото: Сирський показав відео знищення артилеристами польового складу окупантів біля Бахмуту (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські артилеристи продовжують вдало нищити російський окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, артилерія 77-ї окремої аеромобільної бригади отримала дані про розташування польового складу з БК росіян. Вони розміщались неподалік селища Ягідне, Бахмутського району Донецької області.

Влучним пострілом українські військові поцілили у склад та знищили озброєння окупантів.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті за минулу добу відбулося 46 бойових зіткнень. Окупанти зосереджуються на штурмах на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Тим часом українські військові наступають на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Захисники мають певні успіхи.

Аналітики ISW припускають, що росіяни можуть стягувати під Бахмут сили з інших напрямків через наступ українських військ.

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БахмутВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ