Сырский показал видео уничтожения артиллеристами полевого склада оккупантов возле Бахмута

По его словам, артиллерия 77-й отдельной аэромобильной бригады получила данные о расположении полевого склада из БК россиян. Они размещались недалеко от поселка Ягодное, Бахмутского района Донецкой области.

Точным выстрелом украинские военные попали в состав и уничтожили вооружение оккупантов.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки произошло 46 боевых столкновений. оккупанты сосредотачиваются на штурмах на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Тем временем украинские военные наступают на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. Защитники имеют определенные успехи.

Аналитики ISW предполагают, что россияне могут взимать под Бахмут силы по другим направлениям из-за наступления украинских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.