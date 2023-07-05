UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сирський показав відео, як ЗСУ знищили місце з боєприпасами росіян

Фото: ЗСУ знищили місце з боєприпасами росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили місце, де російські окупанти ховали боєприпаси. Для ударів сили оборони використали міномет.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Працює мінометний підрозділ 3 механізованого батальйону 22 ОМБр", - розповів він.

Як зазначив генерал, завдяки аеророзвідникам було виявлено зосередження живої сили і місце зберігання боєприпасів росіян.

"Точними пострілами наші воїни змішали окупантів із землею!" - констатував Сирський.

Ситуація на фронті

За даними на ранок 5 липня українські військові процвітають у районі села Клищіївка Бахмутського району і продовжують вести наступ на трьох напрямках. Ідуть важкі бої. Раніше генерал Олександр Сирський заявив, що українські військові зможуть звільнити тимчасово окупований Бахмут Донецької області під час контрнаступу..

При цьому вчора стало відомо, що на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися в глибину оборони ворога до 2 км. У понеділок, заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за підсумками минулого тижня окупанти відкрили ще один напрямок для наступу - Сватівський. Докладніше про те, що для чого це потрібно окупантам - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні