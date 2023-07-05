Сырский показал видео, как ВСУ уничтожили место с боеприпасами россиян

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Работает минометное подразделение 3 механизированного батальона 22 ОМБр", - рассказал он.

Как отметил генерал, благодаря аэроразведчикам было обнаружено сосредоточение живой силы и место хранения боеприпасов россиян.

"Точными выстрелами наши воины смешали оккупантов с землей!" - констатировал Сырский.

Ситуация на фронте

По данным на утро 5 июля украинские военные преуспевают в районе села Клищиевка Бахмутского района и продолжают вести наступление на трех направлениях. Идут тяжелые бои. Ранее генерал Александр Сырский заявил, что украинские военные смогут освободить временно оккупированный Бахмут Донецкой области в ходе контрнаступления.

При этом вчера стало известно, что на Бердянском направлении ВСУ продвинулись в глубину обороны врага до 2 км. В понедельник заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что по итогам прошлой недели оккупанты открыли еще одно направление для наступления - Сватовское. Подробнее о том, что для чего это нужно оккупантам - читайте в материале РБК-Украина.