ua ru
Пн, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сирський показав відео, як ЗСУ з дронів нищать окупантів на фронті

Новость на русском →
Понеділок 12 червня 2023 16:23
Сирський показав відео, як ЗСУ з дронів нищать окупантів на фронті Фото: оператор дрона (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові продовжують успішні наступальні операції вздовж всієї лінії фронту. Захисники нищать ворога за допомогою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського в Telegram.

Цього разу командування показало роботу 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Військові за допомогою дронів влучно нищать позиції окупантів та їх техніку.

"Ворог добре горить", - підписав відео Сирський.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше українські військові та чиновники почали заявляти про те, що українські захисники перейшли у наступ на кількох напрямках. Їм вдається знищувати ворога.

Також 9 червня Сирський опублікував відео знищення ворожого складу боєприпасів на Бахмутському напрямку. А Генштаб доповів про знищення понад півсотні кадировців в окупованому Донецьку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Українські військові деокупували село у Запорізькій області
Українські військові деокупували село у Запорізькій області
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни