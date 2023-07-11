ua ru
Вт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сирський показав, як ЗСУ знищили окупантів, використавши "великий калібр"

Новость на русском →
Україна, Вівторок 11 липня 2023 12:05
Сирський показав, як ЗСУ знищили окупантів, використавши "великий калібр" Фото: ЗСУ знищили окупантів на фронті, використавши "великий калібр" (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили скупчення живої сили російської армії на одному із напрямків, використавши "великий калібр".

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Завдяки роботі аеророзвідки, було виявлено зосередження живої сили росіян", - розповів він.

За словами генерала, точним пострілом з великого калібру окупантів було знищено.

Обстановка на фронті

За даними Генштабу, російські війська зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, продовжуються важкі бої. Протягом доби сталося 30 бойових зіткнень. Зокрема, на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступати північніше та південніше міста Бахмут Донецької області. А вчора генерал Олександр Сирський розповів, що в Бахмуті окупанти перебувають у пастці, а українські військові беруть місто під вогневий контроль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи