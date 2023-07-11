Сырский показал, как ВСУ уничтожили оккупантов, использовав "большой калибр"

Украинские военные уничтожили скопление живой силы российской армии в одном из направлений, использовав "большой калибр".

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Благодаря работе аэроразведки, было обнаружено сосредоточение живой силы россиян", - рассказал он.

По словам генерала, точный выстрел из большого калибра оккупантов уничтожили.

Обстановка на фронте

По данным Генштаба, российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений. В частности, на Бахмутском направлении ВСУ продолжают наступать севернее и южнее города Бахмут Донецкой области.

А вчера генерал Александр Сырский рассказал, что в Бахмуте оккупанты находятся в ловушке, а украинские военные берут город под огневой контроль.