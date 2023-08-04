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Сирський показав, як ЗСУ вибивають росіян з панівних висот в районі Горлівки

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Донбас, П'ятниця 04 серпня 2023 15:25
Сирський показав, як ЗСУ вибивають росіян з панівних висот в районі Горлівки Фото: ЗСУ планомірно вибивають росіян із панівних висот на Горлівському напрямі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На Горлівському напрямку українські військові вдало вибивають окупантів з панівних висот. Саме контроль над ними значно впливає на ситуацію на фронті.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"На Горлівському напрямку характерний рельєф та контроль над панівними висотами значно впливають на ситуацію на полі бою. Не дати ворогу отримати перевагу на цій ділянці - задача воїнів Королівської бригади, які впевнено її виконують", - розповів він.

Пілоти стрілецького батальйону 24-ї ОМБр імені короля Данила за допомогою ударних FPV-дронів знаходять противника, де б він не намагався сховатись.

"На цих кадрах бачимо результат такої роботи", - констатував генерал.

Ситуація на фронті

Як розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр, епіцентром бойових дій для росіян залишається східний фронт. Там окупаційні війська відчайдушно намагаються зупинити настання Збройних Сил України. При цьому, як пише WSJ, ЗСУ задіяли для контрнаступу на південному напрямку свіжі резерви, проте поки не досягли значного прориву.

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