Сирський показав, як снайпер знищив російського спостерігача з 250 м в районі Бахмута

"Бахмутський напрямок. Працюють снайпери групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького", - розповів він.

За даними генерала, окупант був знищений з 250 метрів.

"Прекрасна робота", - констатував Сирський.

Ситуація в районі Бахмута та на Бахмутському напрямку

Зазначимо, що українські сили оборони продовжують просуватися в районі Бахмута та на цьому напрямі. Як розповіли прикордонники, важливим завданням тут є знищення ворожої піхоти.

Снайпери у цьому аспекті відіграють важливу роль. Так, буквально нещодавно генерал Сирський показав, як український снайпер знищив окупанта з відстані 420 м на Бахмутському напрямку. Крім того, група снайперів знищила живу силу противника та з 380 м у цьому районі.