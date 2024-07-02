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Сирський після поїздки на гарячі напрямки: лінія активного фронту збільшилась

Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні останнім часом збільшилась лінія активного фронту. При цьому спостерігається зниження інтенсивності боїв.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Генерал розповів, що тиждень провів на східному фронті. Там він побував практично у всіх бригадах, які воюють на Покровському, Курахівському, Времівському, Торецькому, Краматорському напрямах, а також у Вовчанську та під Харковом.

"Скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. Порівняно з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок", - зазначив Сирський.

За його словами, ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Росіяни замінили ударні частини, штурмові загони яких втратили боєздатність, і відновили спроби наступу.

Сирський підкреслив, що цей напрямок потребує постійної уваги, а також забезпечення додатковими снарядами та вогневими засобами.

"На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, натомість лінія активного фронту збільшилася", - додав головнокомандувач.

Як заявив Сирський, зараз основною проблемою для українських командирів є комплектація підрозділів вмотивованими та якісно підготовленими військовослужбовцями. Також вони потребують забезпечення засобами РЕБ та протиповітряною обороною.

"Водночас, на нашому боці є перевага у кількості та якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV-дронів, і майстерності операторів, які їх застосовують. Це запорука нашого успіху та збереження життя бійців", - розповів він.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 1 липня, президент України Володимир Зеленський розповів про доповідь головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

За словами президента, було обговорено підготовку кроків, які дозволять збільшити втрати росіян у техніці та логістиці.

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Генштаб ВСУВійна в УкраїніОлександр Сирський