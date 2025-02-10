Сирський переговорив з командувачем Спеціальної місії НАТО: підтримка для України триватиме

Україна й надалі буде отримувати підтримку від партнерів з Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
Сирський розповів, що провів плідну телефонну розмову з командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України - командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.
"Висловив в його особі вдячність уряду та народу Сполучених Штатів Америки за велику політичну підтримку України в боротьбі за незалежність та військову допомогу нашим Силам оборони. Особливо вдячний за надані з початку цього року озброєння, військову техніку і боєприпаси", - повідомив головнокомандувач.
Він розповів, що під час розмови проінформував командувача Групи сприяння безпеці України про обстановку на полі бою та поточні потреби Збройних сил в озброєнні, зокрема ракетах та інших засобах ППО, військовій техніці та її ремонті, підготовці особового складу.
"Отримав запевнення, що потужна практична підтримка України з боку союзників триватиме й надалі", - підкреслив Сирський.
Нагадаємо, що раніше сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна та Європейський інвестиційний банк уклали декілька угод.
Вони передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури.
Водночас сьогодні стало відомо, що напередодні третьої річниці початку війни Росії проти України в Литві вирішили повторити акцію солідарності.
Наразі відомо, що ініціатива литовських медійників зібрала вже більше мільйона євро на підтримку України.
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