Сирський переговорив з командувачем Спеціальної місії НАТО: підтримка для України триватиме

Сирський розповів, що провів плідну телефонну розмову з командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України - командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

"Висловив в його особі вдячність уряду та народу Сполучених Штатів Америки за велику політичну підтримку України в боротьбі за незалежність та військову допомогу нашим Силам оборони. Особливо вдячний за надані з початку цього року озброєння, військову техніку і боєприпаси", - повідомив головнокомандувач.

Він розповів, що під час розмови проінформував командувача Групи сприяння безпеці України про обстановку на полі бою та поточні потреби Збройних сил в озброєнні, зокрема ракетах та інших засобах ППО, військовій техніці та її ремонті, підготовці особового складу.

"Отримав запевнення, що потужна практична підтримка України з боку союзників триватиме й надалі", - підкреслив Сирський.