Сырский об обороне Покровска: враг несет в разы большие потери, чем ВСУ

Противник сосредоточил свои лучшие подразделения для штурма Покровска, но тщетно. Потери российских войск на этом направлении все равно в разы превышают украинские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в интервью телемарафону.

"Противник прилагает все усилия, чтобы его взять. А мы делаем все, чтобы не допустить его захвата. Некоторые пророки рассказывали, что мы потеряем Покровск еще 30 сентября. 30 сентября прошло, потом говорили, что до 30 октября потеряем", - отметил Сырский.

Он отметил, что оккупанты сосредотачивают на данном направлении свои лучшие подразделения и части.

"Он (враг - ред.) имеет возможность их менять, потому что имеет больший потенциал для ведения наступательных действий. Пока что", - подчеркнул Сырский.

В то же время, по словам главкома ВСУ, потери противника "в разы" превышают потери украинской армии на этом направлении.