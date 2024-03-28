Сирський обговорив потреби ЗСУ на найближчі місяці з генералом Брауном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Зазначається, що Браун уважно стежить за ситуацією на полі бою в Україні від самого початку російського вторгнення.

"Під час розмови було обговорено потреби ЗС України в найближчі місяці", - йдеться в заяві.

Також було обговорено питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних і бомбових ударів, тема розвитку фортифікацій, а також проаналізовано деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року.

"Зміцнення українського війська - довгостроковий стратегічний інтерес не тільки США, а й партнерів і союзників по НАТО", - заявив генерал Браун.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України