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Сирський обговорив із командувачем військ НАТО в Європі посилення української ППО

Понеділок 26 серпня 2024 20:02
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Сирський обговорив із командувачем військ НАТО в Європі посилення української ППО Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у понеділок, 26 серпня, провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем збройних сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Сирського.

За словами Сирського, він поінформував Каволі про ситуацію та хід бойових дій на різних напрямках фронту.

Головнокомандувач ЗСУ подякував за надану військову допомогу, а також окреслив основні потреби української армії, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння.

"Обговорили питання посилення нашої ППО. Захист наших міст та критичної інфраструктури від постійних терористичних атак Російської Федерації є одним із ключових пріоритетів", - зазначив Сирський.

Нагадаємо, після сьогоднішньої масованої атаки РФ по Україні президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти захистити українське небо, як на Близькому Сході.

Він наголосив, що українські Сили протиповітряної оборони могли б зробити значно більше для захисту життя мирних жителів, якби авіація європейських сусідів діяла спільно з українськими літаками F-16 та ППО.

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