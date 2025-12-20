Сирський обговорив з британською делегацією потреби ЗСУ в засобах ураження

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з британською делегацією на чолі з начальником Штабу оборони Британії головним маршалом авіації Річардом Найтоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сирського.

Сирський детально поінформував британських колег про оперативну обстановку на фронті. Окрему увагу приділив заходам, які вживають Збройні сили України для зриву осінньо-зимової кампанії російських окупантів.

За його словами, попри значний тиск противника на окремих ділянках фронту, ЗСУ вдається успішно контратакувати та завдавати російським військам значних втрат у живій силі та техніці.

"Окремо обговорили потреби Збройних сил України, зокрема у засобах ураження для сухопутної, авіаційної та морської компоненти Сил оборони України", - розповів головком.

Він також подякував Найтону, уряду та народові Британії за послідовну політичну підтримку України та потужну військову допомогу Силам оборони.

"Візит британських партнерів вкотре підтвердив дієвість нашого військового співробітництва та стратегічного партнерства", - зазначив Сирський.