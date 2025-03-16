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Сирський назвав втрати Росії у війні проти України з початку року

Україна, Неділя 16 березня 2025 14:13
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Сирський назвав втрати Росії у війні проти України з початку року Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (t.me ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Стали відомі втрати Росії у війні проти України з початку 2025 року. Сили оборони ліквідували понад 100 тисяч окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб", - розповів він.

Генерал подякував українським воїнам за професійну бойову роботу та стійкість.

"Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту", - констатував Сирський, показавши кадри знищення російських загарбників на одній з ділянок фронту.

Втрати РФ в Україні

Російські війська зазнають значних втрат у війні проти України. Причому не тільки в техніці, а й у живій силі.

Так, за останню добу втрати армії РФ на фронті склали 1400 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 78 артсистем, 180 безпілотників оперативно-тактичного рівня і 113 одиниць автотехніки.

Зазначимо, що на початку березня Сирський також називав втрати росіян у живій силі. Тоді ця цифра дорівнювала близько 91 тисячі осіб.

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