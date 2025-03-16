Сырский назвал потери России в войне против Украины с начала года
Стали известны потери России в войне против Украины с начала 2025 года. Силы обороны ликвидировали более 100 тысяч оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Благодаря слаженной и профессиональной работе наших защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек", - рассказал он.
Генерал поблагодарил украинских воинов за профессиональную боевую работу и стойкость.
"Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта", - констатировал Сырский, показав кадры уничтожения российских захватчиков на одном из участков фронта.
Потери РФ в Украине
Российские войска несут знчительные потери в войне против Украине. Причем не только в технике, но и в живой силе.
Так, за последние сутки потери армии РФ на фронте составили 1400 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 78 артсистем, 180 беспилотников оперативно-тактического уровня и 113 единиц автотехники.
Отметим, что в начале марта Сырский также называл потери россиян в живой силе. Тогда эта цифра равнялась около 91 тысячи человек.
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