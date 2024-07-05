UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сирський назвав один з головних пріоритетів для війська

Фото: Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Дрони є одним із пріоритетів для війська, оскільки в реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень із артилерією

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

Сирський повідомив, що провів чергову робочу зустріч за участі найуспішніших командирів бойових підрозділів БПЛА - Мадяра, Ахіллеса, Фармацевта, Флінта, Дима, Чарлі, Гуру, К-2 та інших.

Як зазначив Сирський, "наше завдання - технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них"

За його словами, найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя наших військових.

"Безпілотні системи - одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня і ми не маємо права відставати ані на крок. Маємо чіткий план дій", - написав Сирський.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні.

Очолив Сили безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський. Детальніше про нього - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в Україні