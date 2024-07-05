Сирський назвав один з головних пріоритетів для війська

Сирський повідомив, що провів чергову робочу зустріч за участі найуспішніших командирів бойових підрозділів БПЛА - Мадяра, Ахіллеса, Фармацевта, Флінта, Дима, Чарлі, Гуру, К-2 та інших.

Як зазначив Сирський, "наше завдання - технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них"

За його словами, найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя наших військових.

"Безпілотні системи - одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня і ми не маємо права відставати ані на крок. Маємо чіткий план дій", - написав Сирський.