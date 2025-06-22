Сирський обіцяє вихід із "глухої оборони": що задумав головком

Як заявив Сирський, ставка робиться на поєднання оборонних дій з активною обороною та локальними наступами - саме це дозволяє утримувати позиції і завдавати ударів там, де ворог слабший.

За його словами, пасивна оборона в нинішніх умовах призводить лише до втрат - як територій, так і особового складу.

"Тому ми поєднуємо оборонні дії з активною обороною та активними наступальними діями. Тобто там, де можливо, ми завдаємо удари по ворогу, проводимо контратаки. Наступаємо, де бачимо слабкі місця в обороні противника", - сказав він.

Сирський повідомив, що для реалізації активної тактики були створені окремі штурмові частини. Вони з'явилися ще під час Курської операції й наразі воюють практично на всіх найнапруженіших напрямках.

Ці підрозділи діють як на етапі наступу, так і під час стримування ворога, наприклад, на Сумщині.

За словами головнокомандувача, ЗСУ мають плани щодо розширення цих частин.