Сирський обіцяє вихід із "глухої оборони": що задумав головком

ЗСУ поєднують оборонні дії з активними наступальними операціями на різних напрямках фронту. Для цього створюють і масштабують штурмові підрозділи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з журналістами.
Як заявив Сирський, ставка робиться на поєднання оборонних дій з активною обороною та локальними наступами - саме це дозволяє утримувати позиції і завдавати ударів там, де ворог слабший.
За його словами, пасивна оборона в нинішніх умовах призводить лише до втрат - як територій, так і особового складу.
"Тому ми поєднуємо оборонні дії з активною обороною та активними наступальними діями. Тобто там, де можливо, ми завдаємо удари по ворогу, проводимо контратаки. Наступаємо, де бачимо слабкі місця в обороні противника", - сказав він.
Сирський повідомив, що для реалізації активної тактики були створені окремі штурмові частини. Вони з'явилися ще під час Курської операції й наразі воюють практично на всіх найнапруженіших напрямках.
Ці підрозділи діють як на етапі наступу, так і під час стримування ворога, наприклад, на Сумщині.
За словами головнокомандувача, ЗСУ мають плани щодо розширення цих частин.
Нагадаємо, ворог веде штурмові дії з метою створення так званої "буферної зони" в прикордонних районах Сумської області, намагаючись захопити Юнаківку та покращити тактичне положення в районах Андріївки та Олексіївки.
За словами головокомандувача Олександра Сирського, дві десантні дивізії, чотири основні бригади, 177-й полк морської піхоти Каспійської флотилії та інші підрозділи залишаються зосередженими на Північнослобожанському напрямку.
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