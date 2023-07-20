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Сирський про наступ ЗСУ: кожного дня просуваємося на відстань від 0,5 до 1 км

Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Збройні сили України продовжують наступати на всі напрямках фронту. Кожного дня українські війська просуваються вперед на відстань від 0,5 до 1 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського в інтерв'ю BBC.

"Кожного дня ми просуваємося вперед на відстань від 0,5 до 1 км", - сказав Сирський.

За його словами, українські війська відвойовують свої землі й наступають, однак не так швидко, як хотілось би. Це відбувається тому, що росіяни замінували територію, мають потужну оборону, більше військ та техніки.

"Ми не маємо переваги над росіянами, на жаль, у кількості наших військ. І у кількості нашої артилерії, одиниць нашої артилерії", - зазначив командувач.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують контрнаступ на окремих напрямках. Вони вже змогли звільнити від росіян низку населених пунктів на південному сході.

У Генштабі повідомляли, що українські військові продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, попри опір окупантів. Зокрема, ЗСУ мали успіх на напрямках Мала Токмачка - Вербове, Новоданилівка - Роботине.

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Збройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ