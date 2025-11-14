UA

Сирський: напрацювали заходи проти планів росіян на Покровськ і Мирноград

Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни намагаються прориватися до багатоповерхівок у Покровську та Мирнограді. Військове командування України вже підготувало заходи проти таких планів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook.

Генерал розповів, що він провів робочу нараду з командирами підрозділів, які ведуть бої на Покровському та Очеретинському напрямках, зокрема в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки в смугах відповідальності. Противник не полишає спроб прорватися в житлову забудову, багатоквартирні будинки та закріпитися там для розширення зони контролю. У зв'язку з цим напрацювали комплекс заходів з протидії планам ворога", - зазначив Сирський.

Він уточнив, що зараз найбільше уваги приділяється питанням логістики підрозділів Сил оборони України, а також протидії ворожим FPV-дронам, розвідувальним дронам, артилерії та мінометам.

Він разом із командирами відпрацював додаткові варіанти дій за різних сценаріїв.

"Українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат як у живій силі, так і в техніці, локалізуючи його пересування. Наші командири діють з обов'язковим урахуванням необхідності збереження життя і здоров'я підлеглого особового складу", - зазначив генерал.

Бої на Покровському напрямку

Нагадаємо, найбільше бойових зіткнень зараз щодня відбувається на Покровському напрямку. Окупанти не полишають спроб окупувати місто.

Зокрема, ворожим солдатам вдалося прорватися в місто. Окремі групи окупантів зробили це під прикриттям туману.

11 листопада Десантно-штурмові війська ЗСУ повідомляли, що в Покровську перебувають понад 300 російських солдатів.

За даними українських військових, мета окупантів - вийти на північні околиці Покровська й оточити місто.

