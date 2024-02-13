Сирський і Умєров поговорили з командувачем військ НАТО в Європі та озвучили пріоритети ЗСУ

Також вдалося поговорити з командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

"Чітка і предметна розмова. Обговорили наші військові плани на 2024 рік", - написав міністр.

Пріоритети для ЗСУ

Сирський у розмові озвучив пріоритети, серед них є:

оптимізація структури ЗСУ;

поліпшення якості підготовки наших військових;

доукомплектування наявних бригад і створення нових;

забезпечення регулярних потреб у зброї та техніці.

Також окремо обговорили постійне збільшення засобів РЕБ, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів.

"Ще одна важлива тема - забезпечення ротації бійців на фронті.

Попереду - багато роботи та рішень, необхідних для нашої перемоги", - написав Умєров.

Перестановки в ЗСУ

Минулого тижня президент Володимир Зеленський розпочав оновлення керівництва ЗСУ. Так, замість Валерія Залужного на посаду головкома був призначений Олександр Сирський. А Генштаб замість Сергія Шаптали очолив Анатолій Баргилевич.

Пізніше глава держави також призначив заступників нових головкома та начальника Генштабу, а також провів кадрові перестановки серед командувачів військ.

Сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров вирушили на фронт, щоб оглянути ситуацію.

Перестановки в ЗСУ поки що не торкнулися лише двох командувачів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.