Сирський з генеральним інспектором Бундесверу обговорив зброю та підготовку ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Броєром. Вони обговорили зброю та підготовку українських воїнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирського в Facebook.
Головком у суботу, 22 лютого, повідомив про візит до Києва генінспектора Бундесверу генерала Карстена Броєра. Він також оприлюднив відео з вокзалу, куди прибув німецький генерал, та зустріч з ним.
Сирський уточнив, що розповів Броєру про оперативну обстановку на лінії фронту, заходи щодо переходу на корпусну структуру та висловив вдячність Німеччині за допомогу.
"Обговорили потреби Збройних сил України в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці, а також підготовку українських військових", - зазначив головком ЗСУ.
За його словами, також під час зустрічі було розглянуто питання технічного обслуговування і ремонту військової техніки німецького виробництва, яка перебуває на озброєнні української армії.
Фото: Сирський зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Варто зазначити, що Німеччина є одним з ключових союзників України. Берлін надав Україні танки, артилерію, іншу броньовану техніку, боєприпаси, дрони, засоби протиповітряної оборони, засоби для розмінування та для протидії безпілотникам.
Крім того, на території Німеччини проходять навчання українських військових.
Так, днями Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакета допомоги. Він включає ракети для систем ППО IRIS-T, артилерійські установки Zuzana 2, машини MRAP, дрони та снаряди.
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