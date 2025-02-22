Сирський з генеральним інспектором Бундесверу обговорив зброю та підготовку ЗСУ

Головком у суботу, 22 лютого, повідомив про візит до Києва генінспектора Бундесверу генерала Карстена Броєра. Він також оприлюднив відео з вокзалу, куди прибув німецький генерал, та зустріч з ним.



Сирський уточнив, що розповів Броєру про оперативну обстановку на лінії фронту, заходи щодо переходу на корпусну структуру та висловив вдячність Німеччині за допомогу.

"Обговорили потреби Збройних сил України в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці, а також підготовку українських військових", - зазначив головком ЗСУ.

За його словами, також під час зустрічі було розглянуто питання технічного обслуговування і ремонту військової техніки німецького виробництва, яка перебуває на озброєнні української армії.



Фото: Сирський зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу (facebook.com/CinCAFofUkraine)