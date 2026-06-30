Сирський про Федорова: конфлікту немає, але іноді виникають протиріччя

Робочі протиріччя між Генеральним штабом і Міністерством оборони виникають, але їх вирішують у робочому порядку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю ТСН.
За словами Сирського, між ним і міністром оборони Михайлом Федоровим немає жодного конфлікту, а кожна зі сторін виконує свої функції.
"Я можу повторити лише слова міністра оборони: у нас немає жодного конфлікту. Кожен виконує свої обов'язки, у кожного є свої задачі. У Міноборони свої задачі, у Генштаба свої задачі", - сказав він.
Водночас головнокомандувач визнав, що під час роботи виникають окремі питання, які потребують узгодження.
"Так, виникають періодично якісь питання, якісь протиріччя, які обговорюються та вирішуються. Питання в основному стосуються повноважень: де вони перетинаються і яким чином треба їх вирішити", - пояснив Сирський.
Він також зазначив, що Генеральний штаб і Міністерство оборони спільно працювали над низкою реформ. Зокрема, йдеться про зміни до порядку проходження військової служби, комплектування посад і підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров визнав, що між Міністерством оборони та Генеральним штабом періодично виникають робочі розбіжності.
За його словами, вони стосуються насамперед розподілу повноважень, фінансування та забезпечення військових.