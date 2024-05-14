Сирський доповів Зеленському з фронту: висновки робити зарано, але ситуація під контролем

За словами Зеленського, Сирський доповідав про ситуацію в Донецькій та Харківській областях, де зараз найскладніше.

"Він (Сирський - ред.) саме знаходиться в ключових місцях боїв - працює з бригадами, на бойових позиціях. Поки що рано робити висновки, але ситуація контрольована", - підкреслив президент.

Він зазначив, що українські захисники продовжують знищувати ворога, який все ще намагається просуватися.

Глава держави розповів, що Україна посилила кілька напрямків, у тому числі Харківський.

Зеленський уточнив, що багато воїнів із Харкова обороняють Харківську область. Президент подякував їм за ефективність.