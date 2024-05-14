Сирський доповів Зеленському з фронту: висновки робити зарано, але ситуація під контролем

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, який зараз перебуває у місцях ключових бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.
За словами Зеленського, Сирський доповідав про ситуацію в Донецькій та Харківській областях, де зараз найскладніше.
"Він (Сирський - ред.) саме знаходиться в ключових місцях боїв - працює з бригадами, на бойових позиціях. Поки що рано робити висновки, але ситуація контрольована", - підкреслив президент.
Він зазначив, що українські захисники продовжують знищувати ворога, який все ще намагається просуватися.
Глава держави розповів, що Україна посилила кілька напрямків, у тому числі Харківський.
Зеленський уточнив, що багато воїнів із Харкова обороняють Харківську область. Президент подякував їм за ефективність.
Нагадаємо, російські окупанти минулого тижня зосередили десятки тисяч своїх солдатів на кордоні з Україною біля Харківської області.
Потім ворог розпочав масштабний наступ на регіон. На цьому тлі обстріли прикордонних населених пунктів значно посилилися.
Учора, 13 травня, президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що українські захисники змогли досягти результатів у Харківській області.
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