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Сирський про бої на сході: щодня виграємо важливий час і не даємо РФ зайняти зручні рубежі

Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександр Сирський (t.me/osirskiy)
Автор: Тетяна Степанова

Українські захисники на сході щодня виграють важливий час і не дають російським окупантам зайняти зручні для них рубежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського.

"Продовжую роботу в зоні відповідальності Східного угруповання військ з нашими воїнами", - написав Сирський.

Він зазначив, що українські захисники продовжують стримувати армію противника, сковуючи його дії на всіх напрямках.

"У ці весняні дні ми щодня виграємо важливий час і не даємо ворогам зайняти зручні для нього рубежі. Сили оборони неодноразово демонстрували, що можуть ефективно бити ворога", - наголосив Сирський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що найзапекліші бої тривають на сході Україні, епіцентром залишається Бахмут. На окремих ділянках ворог просувається.

Також, за даними Генштабу, ЗСУ за добу відбили близько 30 атак у Донецькій області та знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс.

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