Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків

Ситуація у районі Бахмута (Донецька область) вкрай напружена. Ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони "Вагнера".

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

"Ситуація в районі Бахмут вкрай напружена. Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто", - заявив генерал. При цьому Сирський зазначив, що у боях за Бахмут українські військові показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму.