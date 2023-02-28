UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків

Фото: командувач Сухопутних військ ВСУ генерал-полковник Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Ситуація у районі Бахмута (Донецька область) вкрай напружена. Ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони "Вагнера".

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

"Ситуація в районі Бахмут вкрай напружена. Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто", - заявив генерал.

При цьому Сирський зазначив, що у боях за Бахмут українські військові показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України заявили, що ситуація на фронті складна, а найскладніша залишається саме на Бахмутському напрямку на Донеччині.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого, Бахмут продовжує залишатися епіцентром удару російських сил. На північ від міста, в районі Ягідного, точаться жорстокі бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасБахмутВійна в Україні