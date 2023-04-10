Сирський про бої за Бахмут: окупанти перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі

"Наші мужні воїни своїми діями виснажили "вагнерівців", тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи", - розповів Сирський.

Він наголосив, що бої мають жорсткий характер з обох боків.

"Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована", - повідомив Сирський.

Відомо, що вчора Сирський відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку, де заслухав командирів військових частин та угрупувань щодо ходу оборони та проблемних питань, які потребують негайного вирішення.

Генерал на місці прийняв оперативні рішення та поставив задачі, а також зустрівся з особовим складом бригад Сухопутних військ, Десантно-Штурмових військ, Територіальної оборони, які сьогодні героїчно протистоять наступу ворога на Бахмутському напрямку.

Сирський відзначив найкращих бійців нагородами, цінними подарунками та грошовими преміями.

Нагадаємо, як раніше пояснили в ЗСУ, Росія почала кидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників, через величезні втрати серед бойовиків ПВК "Вагнера".

Додамо, за даними Міноборони, противник не припиняє спроб окупувати Бахмут, ситуація там контрольована, а оперативні рішення щодо оборони приймаються цілодобово.

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