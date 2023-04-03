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Сирський про Бахмут: Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими фейками

Фото: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський (t.me/osirskiy)
Автор: Наталія Кава

Російська війська слабшають, а тому для прикриття своїх поразок все частіше використовують фейки про взяття Бахмуту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського в Telegram.

Він розповів, що тримає постійний зв'язок з підрозділами, які виконують завдання на самих гарячих точках передової.

"Зустрівся з солдатами й командирами, що зруйнували міф про непереможність "вагнерівців" та російських десантників. Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмуту", - написав Сирський.

Він підкреслив, що Збройні Сили України спростовують всі фейки та старання російських пропагандистів.

"Від того, що кожен воїн робить просто зараз на своїй ділянці фронту, у своїх окопах на передовій, залежить рух вперед всієї нашої армії", - підкреслив він.

Нагадаємо, керівник Офісу президент Андрій Єрмак також підтвердив, що українські захисники продовжують утримувати оборону у Бахмуті.

Крім того, українські прикордонники показали один із боїв у Бахмуті і зазначили, що продовжують перебувати у місті.

У Міноборони зазначили, що ситуація у Бахмуті дуже напружена, але окупанти зазнають великих втрат.

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