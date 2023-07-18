Сирський про Бахмут: РФ стягує резерви, але ситуація контрольована (відео)

"Ситуація складна, але контрольована. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити наше просування", - розповів він.

Що стосується Куп'янського напрямку, то за словами генерала, противник зосередив там свої основні сили, де українські воїни тримають оборону.

"Продовжуємо битися. Переможемо", - запевнив Сирський.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - минулої доби сталося 36 бойових зіткнень. Зокрема, як зазначають у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують просуватися в районі Бахмута та на кордоні Запорізької та Донецької областей, водночас росіяни активізували свої зусилля у напрямку Куп'янська.