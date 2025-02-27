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Сировина для броні в танках: Мартинов звинуватив експартнера Боголюбова у допомозі РФ

Фото: Мартинов звинуватив експартнера Боголюбова у допомозі РФ ("Уніан")
Автор: Юлія Бойко

Екс-акціонер "ПриватБанку" Олексій Мартинов відреагував на інформацію про звʼязок грузинського заводу феросплавів Боголюбова із РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мартинова у Facebook.

"Новий епізод злочинної діяльності мого «не партнера» Боголюбова: у 2021-2023 роках продукція грузинського заводу феросплавів Боголюбова забезпечувала суттєву частку потреб РФ. Так, Грузія покривала від 38% до 51% (!) загальних потреб РФ - з них майже половину закривала Georgian Manganese LLC Боголюбова", - написав Мартинов.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що грузинський бізнес Геннадія Боголюбова продовжив співпрацю з РФ після повномасштабного вторгнення.

Геннадій Боголюбов, проти якого РНБО нещодавно ввела санкції, чи афілійовані з ним особи наразі не коментували оприлюднену інформацію.

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