Сырье для брони в танках: Мартынов обвинил экс-партнера Боголюбова в помощи РФ

"Новый эпизод преступной деятельности моего "не партнера" Боголюбова: в 2021-2023 годах продукция грузинского завода ферросплавов Боголюбова обеспечивала существенную долю потребностей РФ. Так, Грузия покрывала от 38% до 51% (!) общих потребностей РФ - из них почти половину закрывала Georgian Manganese LLC Боголюбова", - написал Мартынов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что грузинский бизнес Геннадия Боголюбова продолжил сотрудничество с РФ после полномасштабного вторжения.

Геннадий Боголюбов, против которого СНБО недавно ввел санкции, или аффилированные с ним лица пока не комментировали обнародованную информацию.