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Сырье для брони в танках: Мартынов обвинил экс-партнера Боголюбова в помощи РФ

Фото: Мартынов обвинил экс-партнера Боголюбова в помощи РФ ("Униан")
Автор: Юлия Бойко

Экс-акционер "ПриватБанка" Алексей Мартынов отреагировал на информацию о связи грузинского завода ферросплавов Боголюбова с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мартынова в Facebook.

"Новый эпизод преступной деятельности моего "не партнера" Боголюбова: в 2021-2023 годах продукция грузинского завода ферросплавов Боголюбова обеспечивала существенную долю потребностей РФ. Так, Грузия покрывала от 38% до 51% (!) общих потребностей РФ - из них почти половину закрывала Georgian Manganese LLC Боголюбова", - написал Мартынов.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что грузинский бизнес Геннадия Боголюбова продолжил сотрудничество с РФ после полномасштабного вторжения.

Геннадий Боголюбов, против которого СНБО недавно ввел санкции, или аффилированные с ним лица пока не комментировали обнародованную информацию.

 

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ПриватБанкГеннадий Боголюбов