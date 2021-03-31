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Сироты старше 23 лет смогут получать жилье вне очереди: закон ввели в действие

Новина українською → Украина, Среда 31 марта 2021 11:13
Сироты старше 23 лет смогут получать жилье вне очереди: закон ввели в действие freepik жилье
Автор: Юлия Струк

В Украине дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, смогут получить жилье из жилого фонда вне очереди. Соответствующий закон сегодня ввели в действие.

Документ 30 декабря опубликовали в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день, а в действие его ввели спустя три месяца.

"Лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после достижения 23 лет не теряют право на внеочередное получение жилого помещения или, по их желанию, - денежной компенсации", - гласит закон.

Получить жилье или компенсацию они могут при условии, что находятся на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на момент достижения 23-летия.

Закон предусматривает, что сирот должны обеспечить социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

Он также регулирует и постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых являются населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.

Как писало РБК-Украина, 31 декабря этот закон вступил в силу.

Напомним, в Украине также разрешили детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, жить в приемных семьях по достижении ими 18 лет.

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