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Сироти старше 23 років зможуть отримувати житло позачергово: закон ввели у дію

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 11:13
Сироти старше 23 років зможуть отримувати житло позачергово: закон ввели у дію
Автор: Юлія Струк

В Україні діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, у тому числі після досягнення ними 23 років, зможуть отримати житло з житлового фонду позачергово. Відповідний закон сьогодні ввели в дію.

Документ 30 грудня опублікували у виданні "Голос України".

Він набрав чинності на наступний день, а у дію його ввели через три місяці.

"Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 23 років не втрачають право на позачергове одержання жилого приміщення або, за їх бажанням, - грошової компенсації", - говорить закон.

Отримати житло або компенсацію вони можуть за умови, що перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов на момент досягнення 23-річчя.

Закон передбачає, що сиріт повинні забезпечити соціальним або орендованим житлом до надання благоустроєного жилого приміщення для постійного проживання.

Він також регулює і постановку на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, місцем походження яких є населені пункти тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, Автономній республіці Крим та Севастополі.

Як писало РБК-Україна, 31 грудня цей закон набрав чинності.

Нагадаємо, в Україні також дозволили дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, жити в прийомних сім'ях після досягнення ними 18 років.

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