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Сирийцам угрожает голод из-за отказа России продлевать помощь в Совбезе ООН

Фото: сирийцам угрожает голод из-за отказа России продлевать помощь в Совбезе ООН (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Артур Родивилов

Миллионам сирийцам угрожает голод из-за вето России в Совбезе ООН на продление помощи. Срок мандата на поставки истекает в воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам дипломатов, Ирландия и Норвегия все еще работают над достижением компромисса, но голосование маловероятно, поэтому масштабная операция ООН по оказанию помощи будет закрыта.

В 2020 году мандат истек, но был продлен днем ​​​​позже с пятой попытки Совбеза.

Председатель программы ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс заявил, что операция по доставке помощи, включая продукты питания, лекарства и жилье, была спасательным кругом.

"Если она не может продолжаться, люди умрут", - заявил он.

Россия наложила вето на продление помощи для 4 млн сирийцев на один год в пятницу, а затем потерпела неудачу в своем стремлении продлить его на шесть месяцев, что потребовало бы от 15 членов принять новую резолюцию в январе.

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция заявили, что продление на шесть месяцев недостаточно для того, чтобы группы помощи могли эффективно планировать и действовать.

В свою очередь заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия и дальше будет накладывать вето на любой текст, кроме своего.

Он сказал, что Россия не пытается сорвать операцию ООН, а просто хочет сделать ее "более эффективной и прозрачной".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно отчету европейских институтов, который опубликовала газета El País, война в Украине грозит миру катастрофическим голодом и миграционным кризисом.

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