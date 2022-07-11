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Сирійцям загрожує голод через відмову Росії продовжувати допомогу в Радбезі ООН

Фото: сирійцям загрожує голод через відмову Росії продовжувати допомогу в Радбезі ООН (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Артур Родивилов

Мільйонам сирійцям загрожує голод через вето Росії в Радбезі ООН на продовження допомоги. Термін мандата на поставки закінчується в неділю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами дипломатів, Ірландія і Норвегія все ще працюють над досягненням компромісу, але голосування малоймовірне, тому масштабна операція ООН з надання допомоги буде закрита.

У 2020 році мандат закінчився, але був продовжений днем пізніше з п'ятої спроби Радбезу.

Голова програми ООН з надання допомоги Мартін Гріффітс заявив, що операція з доставлення допомоги, включаючи харчові продукти, ліки і житло, була рятувальним колом.

"Якщо вона не може продовжуватися, люди помруть", - заявив він.

Росія наклала вето на продовження допомоги для 4 млн сирійців на один рік у п'ятницю, а потім зазнала невдачі у своєму прагненні продовжити його на шість місяців, що вимагало б від 15 членів прийняти нову резолюцію в січні.

Сполучені Штати, Великобританія і Франція заявили, що продовження на шість місяців недостатньо для того, щоб групи допомоги могли ефективно планувати і діяти.

Своєю чергою заступник Постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що Росія і далі буде накладати вето на будь-який текст, крім свого.

Він сказав, що Росія не намагається зірвати операцію ООН, а просто хоче зробити її "більш ефективною і прозорою".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно зі звітом європейських інститутів, який опублікувала газета El País, війна в Україні загрожує світу катастрофічним голодом і міграційною кризою.

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