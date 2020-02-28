Сирийский плацдарм: как Турция и Россия оказались на пороге войны

В ночь на пятницу не менее 33 турецких военных погибли из-за авиаудара в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, еще несколько десятков ранены. Наступление войск Башара Асада активно поддерживает российская армия, авиация РФ наносит регулярные удары по позициям протурецких боевиков и радикалов-джихадистов.

Часть турецкого общества в последних событиях обвинила непосредственно Москву. На стихийном митинге под российским консульством в Стамбуле протестующие скандировали “Путин – убийца!”. Хотя официально власти заявили, что за нынешним нападением стояли сирийские правительственные войска.

"Глава террористического государства Асад, который войдет в историю как военный преступник, и представители его режима заплатят высокую цену за это вероломное нападение", – отметил вице-президент Турции Фуат Октай. Турецкая авиация и артиллерия еще ночью нанесли мощные удары по военным объектам противника, в Стамбуле заявили о "нейтрализации" более 300 сирийских военных.

Большая игра

В октябре прошлого года Турция провела операцию "Источник мира" и захватила часть подконтрольных сирийским курдам территорий вдоль своей границы. После этого главный театр боевых действий в Сирии перенесся на северо-запад страны в провинцию Идлиб.

Согласно Сочинским договоренностям 2018 года, подписанным Турцией и Россией, боевые действия на северо-западе Сирии должны быть приостановлены. Также они предполагали создание демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Для мониторинга ситуации турецкая армия разместила в Идлибе 12 наблюдательных постов. Некоторые из них оказались в полном окружении в результате сирийского наступления в последние месяцы.

Президент Сирии Башар Асад преследует очевидную цель – разгромить остатки оппозиции, вернуть контроль над всей или почти всей территорией страны, тем самым оформив окончательную победу в гражданской войне. В этом ему очень активно помогает Москва.

После фактического выхода США из сирийского конфликта россияне претендуют на то, чтобы стать главной силой во всем регионе. Естественно, это влияние может быть использовано в торгах с Западом вокруг остальных конфликтных точек, вплоть до Донбасса и Крыма.

Наконец, Турция хочет нейтрализовать сирийских курдов и также расширить свое влияние на Ближнем Востоке в рамках продвигаемых Эрдоганом имперских идей. Турецкий президент также активно пытается использовать ситуацию в Сирии для поднятия и удержания своей популярности среди избирателей.

Обострение в Сирии (фото: Twitter/Andreasmoun)

Сирийское наступление несколько недель подряд развивалось довольно успешно, что стало возможным благодаря активной помощи России. Войска Асада смогли занять более 300 квадратных километров территории Идлиба, а главное – взять под контроль стратегическую трассу М5 "Дамаск-Алеппо".

В ответ Турция оказывала местным боевикам все более активную поддержку, наращивая свою группировку в регионе. Только за последний месяц в Идлибе погибло не менее 20 турецких военных, без учета жертв последнего авианалета.

В результате контратаки 27 февраля протурецкие силы снова перерезали трассу М5, взяв под контроль город Серакиб. Вскоре после этого и последовал авиаудар по турецкой военной колонне.

Ранее Эрдоган требовал от Асада вывести свои войска из Идлиба до конца февраля, в ином случае угрожая выбить их оттуда силой. Турция в основном пытается действовать через местных боевиков-исламистов. Но в последнее время ситуация фактически дошла до прямых столкновений регулярных турецкой и российской армий.

В России открестились от последней атаки на войска Эрдогана, назвав ее делом рук исключительно бойцов Башара Асада. При этом в Минобороны РФ отметили, что погибшие турецкие военные ехали в одной колонне с "террористами". В Стамбуле это заявление опровергли, подчеркнув, что никаких боевиков на месте удара не было, и Россия об этом знала.

Альянс под вопросом

Турция созвала экстренное совещание стран-членов НАТО, назвав ночные события "нападением на Североатлантический Альянс" и призвав наконец-то ввести над частью Сирии бесполетную зону. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заверил Эрдогана в поддержке со стороны Альянса, осудив действия Сирии и РФ, аналогичное заявление сделали и в Госдепе США.

"Мы призываем прекратить эти атаки, вернуться к соблюдению международного права и поддержать усилия ООН по нахождению устойчивого решения конфликта в Сирии", – заявил Столтенберг.

Но не стоит ожидать, что НАТО непосредственно ввяжется в сирийский конфликт на стороне Турции. К ситуации сложно применить и пятую статью Североатлантического договора, по которой нападение на одну страну-члена НАТО приравнивается к нападению на весь Альянс. Военное присутствие Турции в Сирии фактически нелегитимно с точки зрения международного права.

В Сирии продолжаются бои (фото: twitter/SyriaCivilDef)

На ее стороне воюют исламские радикалы, в том числе бывшие боевики ИГИЛ, с которыми на Западе, конечно же, связываться никто не хочет. Кроме того, открытая поддержка Турции со стороны НАТО автоматически приведет к обострению отношений с Кремлем, что в целом противоречит текущим политическим настроениям в европейских столицах.

На фоне последних событий в самой Турции звучат довольно радикальные призывы, вплоть до открытого объявления войны России. Так, советник Эрдогана Месут Хакки пообещал РФ "ужасную месть" за ночной авианалет, вплоть до распада России как государства. “В прошлом мы воевали с Россией 16 раз, и мы сделаем это снова”, – сказал он.

Но в целом Стамбул и Москва не хотят доводить ситуацию до открытого полномасштабного конфликта. Активные боевые действия в Сирии могут быть скорее инструментом для усиления позиций перед дипломатическими переговорами. Правда, когда они состоятся, пока непонятно.

Ранее на 5 марта был запланирован саммит по сирийскому вопросу. Туда собирались пригласить лидеров России, Франции и Германии. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина на этот день есть "другие рабочие планы".

Очевидно, что без российского президента переговоры по Сирии вряд ли будут иметь большой практический эффект. При этом официальный Стамбул утверждает, что Эрдоган и Путин договорились встретиться и обсудить сирийский вопрос лично как можно скорее.

Одновременно складывается впечатление, что Турция пытается "шантажировать" Евросоюз очередной волной миграционного кризиса. На данный момент в стране проживают миллионы сирийских беженцев. Утром пятницы агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что власти страны более не намерены сдерживать потоки вынужденных мигрантов, стремящихся попасть в Европу.

Турция может пропустить беженцев в Европу (фото: Twitter/Metesohtaoglu)

Вскоре появились сообщения о том, что сотни беженцев на северо-западе страны начали движение в сторону границ с Болгарией и Грецией. В МИД Турции заявили, что в случае ухудшения ситуации в Идлибе потоки мигрантов будут нарастать, при этом заверили, что государственная политика в отношении беженцев не изменилась. Однако ее западные соседи уже дали понять, что пускать к себе никого не хотят.

В случае, если дальнейшая эскалация в регионе все же приведет к новой волне миграционного кризиса, это может спровоцировать рост популярности ультраправых партий, как это уже случилось несколько лет назад. А европейские ультраправые, как известно, много раз демонстрировали свою лояльность Кремлю.

В свою очередь, украинские власти решили поддержать Турцию на этом витке сирийского конфликта. Министр обороны Андрей Загороднюк выразил соболезнования по поводу гибели турецких солдат. "Вчерашняя ужасная трагедия в очередной раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира", – заявил Загороднюк.

При этом, судя по публичной риторике, ожидать укрепления западного альянса против России в связи с последними событиями пока не стоит. Как минимум раньше агрессивные действия РФ в разных уголках мира зачастую оставались безнаказанными.