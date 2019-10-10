У сирийских курдов нет оружия для отражения наступления Турции, - Reuters

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Курдам нечего поставить в противовес турецким танкам

У курдских Отрядов народной самообороны (YPG) нет тяжелого оружия, которое можно было бы использовать в противовес самолетам или танкам Турции, начавшей военную операцию в Сирии. Об этом сообщил Reuters источник в YPG.

Курдские бойцы, которые победили Исламское государство на большей части Сирии с помощью США, будут отражать наступление турецкой армии с помощью сирийских повстанческих союзников, которые перешли через границу. Мощности повтанцев сильно отстают от второй по величине армии НАТО.

В то время как Соединенные Штаты вооружали и обучали сирийские демократические силы на протяжении многих лет борьбы с "Исламским государством", Вашингтон воздерживался от снабжения своих курдских союзников более сложным арсеналом.

"У YPG нет тяжелого оружия из США, которое было бы полезно против турецких самолетов или танков. Самым тяжелым оружием, которое мы получили в США, являются некоторые минометные снаряды. Нет ракет, нет зенитного оружия, нет танка", - сказал Reuters источник YPG.

Анкара рассматривает YPG как террористов из-за связей с курдским движением РПК, которое ведет длительный мятеж внутри Турции. Сейчас часть границы протяженностью почти 100 км между сирийскими городами Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн находится под атакой Турции. Последняя начала военную операцию "Источник мира" по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии. Ее целью являются террористические группировки курдов и ИГ.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что военная операция в Сирии, которую Турция начала в северо-восточной части соседней страны, должна быть сдержанной.