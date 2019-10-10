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У сирійських курдів немає зброї для відбиття наступу Туреччини, - Reuters

Новини » Суспільство    10.10.2019 - 05:46
У сирійських курдів немає зброї для відбиття наступу Туреччини, - Reuters
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Курдам нічого поставити на противагу турецьким танкам

У курдських Загонів народної самооборони (YPG) немає важкої зброї, яку можна було б використовувати на противагу літакам або танкам Туреччини, яка почала військову операцію в Сирії. Про це повідомило Reuters джерело в YPG.

Курдські бійці, які перемогли Ісламську державу на більшій частині Сирії з допомогою США, будуть відбивати наступ турецької армії з допомогою сирійських повстанських союзників, які перейшли через кордон. Потужності повстанців сильно відстають від другої за величиною армії НАТО.

У той час як Сполучені Штати озброювали і навчали сирійські демократичні сили протягом багатьох років боротьби з "Ісламською державою", Вашингтон утримувався від постачання своїм курдським союзникам більш складного арсеналу.

"У YPG немає важкої зброї з США, яка була би корисно проти турецьких літаків або танків. Найбільш важким озброєнням, яке ми отримали від США, є деякі мінометні снаряди. Ні ракет, ні зенітної зброї, ні танків", - сказало Reuters джерело YPG.

Анкара розглядає YPG як терористів через зв'язки з курдським рухом РПК, який веде тривалий заколот усередині Туреччини. Зараз частина кордону протяжністю майже 100 км між сирійськими містами Телль-Абьяд і Рас-ель-Айн знаходиться під атакою Туреччини. Остання почала військову операцію "Джерело миру" зі створення безпечної зони на північному сході Сирії. Її метою є терористичні угруповання курдів і ІД.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що військова операція в Сирії, яку Туреччина почала в північно-східній частині сусідньої країни, повинна бути стриманою.

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