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Сирійські курди взяли в полон ісламіста з України

Новини » Суспільство    09.01.2019 - 18:45
Сирійські курди взяли в полон ісламіста з України
Ілюстративне фото (facebook.com/Syrian.Democratic.Forces)

Представники курдських "Загонів Народної самооборони" захопили в полон вісім бойовиків ІДІЛ

Представники курдських "Загонів Народної самооборони" (YPG) на півночі Сирії захопили в полон вісім бойовиків міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ), один із полонених виявився громадянином України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Затримання відбулося під час спецоперації поблизу сирійського міста Дейр-ез-Зор. Згідно з оприлюдненим у середу, 9 січня, повідомленням прес-служби YPG, один із полонених виявився громадянином України.

За даними сирійських курдів, ісламіст з українським громадянством - Аскар Зарманбетов. Серед інших військовополонених двоє громадян Узбекистану, один громадянин Таджикистану, один - Казахстану, один громадянин РФ, а також німець Лукас Гласс. Ще один затриманий - неповнолітній громадянин США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сирійські курди заявили про захоплення в полон вісьмох іноземних громадян - джихадистів. До цього підтримувані США Сирійські демократичні сили оголосили, що затримали двох американців серед п'яти іноземних джихадистів. Вони були захоплені в полон 30 грудня.

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