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Сирийская оппозиция заявила о провале переговоров с РФ о мирном урегулировании

НовостиПолитика    01.07.2018 - 05:28
Фото: Сирия (flickr.com/Sulafa Khalil)
Фото: Сирия (flickr.com/Sulafa Khalil)

Повстанцы назвали требования России унизительными

Представители сирийской оппозиции в субботу, 30 июня, заявили о провале переговоров с российскими военными о мирном урегулировании на юго-западе Сирии. Об этом сообщает DW.

По словам представителя оппозиции, повстанцы отклонили требования Кремля сдаться, назвав предложенный РФ вариант "унизительным".

Они отметили, что российская сторона "не была готова слушать" их требования.

Сотрудник созданного Свободной сирийской армией оперативного центра Ибрахим Джабави сообщил, что ранее в субботу переговорщики с российской стороны предложили повстанцам принять условия, подобные согласованным в случае с регионом Восточная Гута, в частности, им предложили выехать вместе с семьями на подконтрольные оппозиции территории на северо-западе страны или же остаться и продолжать жить под контролем сирийского правительства.

Напомним, в последние недели правительственная армия Башара Асада захватила часть подконтрольной повстанцам территории на юго-западе Сирии, в частности город Хирак и район Лаха.

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Теги публикации: Российская Федерация, повстанцы, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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