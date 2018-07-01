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Інтерв'ю

Сирійська опозиція заявила про провал переговорів з РФ про мирне врегулювання

НовиниПолітика    01.07.2018 - 05:28
Фото: Сирія (flickr.com/Sulafa Khalil)
Фото: Сирія (flickr.com/Sulafa Khalil)

Повстанці назвали вимоги Росії принизливими

Представники сирійської опозиції в суботу, 30 червня, заявили про провал переговорів з російськими військовими про мирне врегулювання на південному заході Сирії. Про це повідомляє DW.

Зі слів представника опозиції, повстанці відхилили вимоги Кремля здатися, назвавши запропонований РФ варіант "принизливим".

Вони зазначили, що російська сторона "не була готова слухати" їхні вимоги.

Представник створеного Вільною сирійською армією оперативного центру Ібрахім Джабаві повідомив, що раніше в суботу переговорники з російського боку запропонували повстанцям прийняти умови, подібні узгодженим у випадку з регіоном Східна Гута, зокрема, їм запропонували виїхати разом із сім'ями на підконтрольні опозиції території на північному заході країни або ж залишитися і продовжувати жити під контролем сирійського уряду

Нагадаємо, в останні тижні урядова армія Башара Асада захопила частину підконтрольної повстанцям території на південному заході Сирії, зокрема місто Хірак і район Лаха.

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Теги публікації: Російська Федерація, повстанцы, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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